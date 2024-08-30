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У серпні зовнішня підтримка бюджету скала 8,4 мільярда доларів: 65% не потрібно повертати

П'ятниця, 30 серпня 2024, 10:57 - Олексій Артемчук

У серпні 2024 року до загального фонду Державного бюджету надійшло близько 8,4 млрд дол зовнішнього фінансування.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Із залучених 8,4 млрд дол, 5,5 млрд дол – гранти, 2,9 млрд дол – пільгове фінансування. Таким чином, понад 65% залучених коштів надійшли на безповоротній основі.

Зазначається, що серед донорів: 

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  • ЄС – 4,5 млрд дол (пільгове фінансування, грант);
  • США – 3,9 млрд дол (грант).

Кошти від ЄС – перший регулярний транш (той, який надається за виконання умов) у межах інструменту Ukraine Facility. Фінансування складається з кредиту – 2,9 млрд дол, гранту – 1,6 млрд дол. 

Грант від США Україна отримала через проєкт Світового банку PEACE in Ukraine. Кошти мають цільове призначення і спрямовуються на заробітну плату вчителям, співробітникам служб швидкого реагування (ДСНС), працівникам державних органів, першочергові соціальні видатки.

В повідомленні нагадують, що загалом у 2024 році зовнішнє фінансування сягає 24,5 млрд дол, із яких 6,6 млрд дол – гранти. Допомога від початку повномасштабної війни – 98 млрд дол. 

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Міжнародна підтримка спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків Державного бюджету України, в той час, як всі внутрішні ресурси Мінфін спрямовує на сектор безпеки й оборони.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів знизило очікування надходжень від законопроєкту №11416-д про підвищення податків зі 125 млрд грн до 57,5 млрд.

бюджет Мінфін
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Економічна правда
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