У серпні зовнішня підтримка бюджету скала 8,4 мільярда доларів: 65% не потрібно повертати

У серпні 2024 року до загального фонду Державного бюджету надійшло близько 8,4 млрд дол зовнішнього фінансування.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Із залучених 8,4 млрд дол, 5,5 млрд дол – гранти, 2,9 млрд дол – пільгове фінансування. Таким чином, понад 65% залучених коштів надійшли на безповоротній основі.

Зазначається, що серед донорів:

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ЄС – 4,5 млрд дол (пільгове фінансування, грант);

США – 3,9 млрд дол (грант).

Кошти від ЄС – перший регулярний транш (той, який надається за виконання умов) у межах інструменту Ukraine Facility. Фінансування складається з кредиту – 2,9 млрд дол, гранту – 1,6 млрд дол.

Грант від США Україна отримала через проєкт Світового банку PEACE in Ukraine. Кошти мають цільове призначення і спрямовуються на заробітну плату вчителям, співробітникам служб швидкого реагування (ДСНС), працівникам державних органів, першочергові соціальні видатки.

В повідомленні нагадують, що загалом у 2024 році зовнішнє фінансування сягає 24,5 млрд дол, із яких 6,6 млрд дол – гранти. Допомога від початку повномасштабної війни – 98 млрд дол.

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Міжнародна підтримка спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків Державного бюджету України, в той час, як всі внутрішні ресурси Мінфін спрямовує на сектор безпеки й оборони.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів знизило очікування надходжень від законопроєкту №11416-д про підвищення податків зі 125 млрд грн до 57,5 млрд.