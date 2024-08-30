Кличко рассказал о последних этапах восстановления метро между "Лыбедской" и "Демеевской"

КМДА

Завершаются восстановительные работы на перегоне между станциями столичного метро "Демеевская" и "Лыбедская", следующий этап - запуск пробного поезда.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Специалисты построили новый участок тоннеля длиной 27 метров. Также усилили участки, которые прилегают к нему с обеих сторон (общей длиной более 50 метров). Внутри тоннеля завершены все строительно-монтажные работы", - рассказал Кличко.

По его словам, уже в ближайшие ночи состоится запуск пробного поезда.

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"Перед этим проверили габариты тоннеля на перегоне между станциями специальной габаритной рамой. И они являются установленными нормами", - добавил Кличко.

Напомним:

Владелец компании "Автострада" - генподрядчик ремонта метро - Максим Шкиль в интервью ЭП рассказал, что ремонтные работы в тоннеле на Оболонско-Теремковской ветке метрополитена в Киеве полностью завершатся до 10 сентября, что позволит восстановить движение поездов между станциями до 15 сентября.

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В то же время, по его словам, в ночь с 20 на 21 августа уже состоялся запуск пробного поезда, который тестирует габариты тоннеля.

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