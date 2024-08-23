Стало известно, когда запустят движение поездов метро между "Лыбедской" и "Демеевской" в Киеве

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Ремонтные работы в тоннеле на Оболонско-Теремковской ветке метрополитена в Киеве полностью завершатся до 10 сентября, что позволит восстановить движение поездов между станциями до 15 сентября.

Об этом заявил владелец компании "Автострада" Максим Шкиль в интервью ЭП.

"В ночь с 20 на 21 августа состоялся запуск пробного поезда, который тестирует габариты тоннеля, он проехал, никаких проблем нет", – сообщил Шкиль.

По его словам, до 29 августа строители и сотрудники КП "Киевский метрополитен" полностью смонтируют кабели и электросвязь. Затем повторно проедет тестовый поезд с несколькими параметрами скорости, протестируется качество рельсов.

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"Мы планируем до 10 сентября полностью закончить испытания и до 15 сентября возобновить движение между станциями", – заявил владелец компании-генподрядчика восстановительных работ.

Интервью будет опубликовано 26 августа.

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