Нацбанк показал, сколько будут стоить доллар и евро после выходных
Пятница, 30 августа 2024, 17:20 -
Официальный курс доллара уменьшится в понедельник - иностранная валюта потеряет в цене 14 копеек.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 2 сентября.
В стороне не осталось и евро: регулятор отнимет от курса валюты 20 копеек.
Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:
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- 1 доллар США - 41,05 грн (41,19 грн по состоянию на 30 августа);
- 1 евро - 45,50 грн (45,70 грн по состоянию на 30 августа).
Напомним:
По состоянию на 30 августа официальный курс доллара от НБУ уменьшился на 6 копеек, евро - на 17 копеек.
Экономическая правда.
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