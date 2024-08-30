Нацбанк показал, сколько будут стоить доллар и евро после выходных

Официальный курс доллара уменьшится в понедельник - иностранная валюта потеряет в цене 14 копеек.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 2 сентября.

В стороне не осталось и евро: регулятор отнимет от курса валюты 20 копеек.

Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:

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1 доллар США - 41,05 грн (41,19 грн по состоянию на 30 августа);

1 евро - 45,50 грн (45,70 грн по состоянию на 30 августа).

Напомним:

По состоянию на 30 августа официальный курс доллара от НБУ уменьшился на 6 копеек, евро - на 17 копеек.

Экономическая правда.

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