Нацбанк зміцнив курс гривні: долар та євро здешевшали

Станом на 30 серпня офіційний курс долара від НБУ зменшився на 6 копійок, євро - на 17 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,19 грн, євро – 45,7 грн (на 29 серпня долар - 41,25 грн, євро – 45,87 грн).

На 10:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,32 – 41,41 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,80 – 45,95 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,10 - 41,45 грн (курс на 29 серпня – 41,10 - 41,50 грн);

Євро – 45,50 - 46,05 грн (курс на 29 серпня – 45,65 - 46,25 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 40,80 - 41,40 грн;

Ощадбанк – 41,05 - 41,60 грн;

Укрсиббанк – 40,95 - 41,50 грн;

ПУМБ – 41,00 – 41,50 грн;

Райффайзен - 41,00 - 41,37 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,494 грн за долар, monobank - 41,49 грн.

Економічна правда.