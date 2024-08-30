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Готовится увольнение главы "Укрэнерго" Кудрицкого – источники

Пятница, 30 августа 2024, 16:39 - Николай Топалов , Виктор Волокита

Руководитель НЭК
Владимир Кудрицкий

Руководитель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в ближайшее время может быть уволен с должности.

Об этом ЭП рассказали информированные источники в Кабмине и в одной из энергетических компаний.

По словам одного из собеседников, вопрос энергетики сегодня был одной из тем, которые обсуждались во время заседания Ставки верховного главнокомандующего.

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"Говорили о ликвидации последствий последней российской атаки и строительстве защитных сооружений. Кудрицкому вменяют ненадлежащее выполнение предыдущих решений Ставки и плохую защиту объектов "Укрэнерго", - говорит он.

По закону, уволить Кудрицкого можно большинством голосов Наблюдательного совета компании, который сейчас насчитывает 6 членов.

Напомним:

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Владимир Кудрицкий возглавляет "Укрэнерго" с 2020 года. 

Недавно Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть досудебное расследование против председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по факту получения неправомерной выгоды.

Укрэнерго
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