Суд зобов'язав НАБУ перевірити голову "Укренерго" на корупцію

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити досудове розслідування проти голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького за фактом отримання неправомірної вигоди.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Так, адвокат подав скаргу до Вищого антикорупційного суду на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) за те, що вони не зареєстрували заяву про злочин, пов'язаний з головою правління "Укренерго".

У заяві йшлося про можливі кримінальні правопорушення, передбачені статтями 209, 364 та 368 Кримінального кодексу України, які стосуються зловживання владою та службовим становищем.

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"Під час судового розгляду Скарги встановлено, що 01.07.2024 ОСОБА_6 на адресу НАБУ надіслано заяву про злочин від 28.06.2024, в якій заявником викладено обставини щодо можливого вчинення головою правління НЕК "Укренерго" ОСОБА_8 кримінальних правопорушень", - йдеться в ухвалі суду.

Суд розглянув скаргу та визнав, що НАБУ повинно було зареєструвати заяву, оскільки вона містила достатньо інформації про можливий злочин.

ВАКС частково задовольнив скаргу та зобов'язав НАБУ внести відомості про можливі злочини до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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При цьому, ухвала ВАКС може бути оскаржена під час апеляції.

Що це означає для голови "Укренерго"?

Це означає, що НАБУ тепер зобов'язане розпочати розслідування щодо можливих кримінальних правопорушень, вчинених головою правління "Укренерго".

Економічна правда.