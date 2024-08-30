Бельгия поможет восстанавливать Киев, Чернигов и 2 области: о чем договорились

Бельгия берет патронат над Киевом и областью, а также над Черниговом и областью и планирует направить 150 млн евро на восстановление социальной и энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины со ссылкой на меморандумы, которые подписали и.о. министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Шкураков и директор Бельгийского агентства по развитию Enabel в Украине Дирк Депре.

Документы предусматривают, что стороны будут реконструировать, обновлять и строить объекты образования, здравоохранения и энергетической инфраструктуры.

"Украина и Бельгия также будут сотрудничать над усилением устойчивости нашей страны - строить укрытия и вводить резервные системы энергоснабжения и отопления", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Бельгия профинансирует восстановление энергетической и социальной инфраструктуры в 2-х областях Украины.

По его словам, будет упрощена реализация совместных программ и проектов, будет способствовать восстановлению, экономическому и социальному развитию государства. Также Бельгийское агентство развития Enabel откроет свое представительство в Украине.

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