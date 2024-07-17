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Бельгія профінансує проєкти відбудови у 2-х областях України на 150 мільйонів євро

Середа, 17 липня 2024, 14:09 - Віктор Волокіта
 

Бельгія профінансує відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури у 2-х областя України.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.  

За його інформацією, угоду, яка дає старт цим проєктам, підписали з прем’єр-міністром Бельгії Александером Де Кроо під час онлайн-зустрічі.

"Зокрема кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури у Київській і Чернігівській областях", - розповів Шмигаль. 

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За його словами, угода спрощує реалізацію спільних програм і проєктів, сприятиме відновленню, економічному і соціальному розвитку держави. Також згідно з угодою, Бельгійська агенція розвитку Enabel відкриє своє представництво в Україні.

Нагадаємо:

Американська компанія Tetra Tech, що фінансується урядами США та Канади, передала Державній спеціальній службі транспорту (ДССТ) машини для розмінування та інше обладнання на 6 млн доларів США. 

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Економічна правда 

Шмигаль уряд Бельгія інфраструктура
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