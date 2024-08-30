"Укрзализныця" запустит уникальный инклюзивный вагон для групповых перевозок

Укрзализныця создаст уникальный инклюзивный вагон для групповых перевозок пассажиров, которые пользуются креслом колесным.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Согласно сообщению, проект вагона предусматривает, что в нем будет 4 отдельных купе, в каждом из которых смогут путешествовать два человека на креслах колесных и их сопровождающие.

"Укрзализныця системно пополняет парк пассажирскими вагонами, которые имеют купе для перевозки людей на креслах колесных и другие удобства для комфортного путешествия. Сейчас мы имеем уже 50 таких вагонов. А сегодня представляем новый проект... Первый такой вагон планируем выпустить в следующем году", - отметил председатель правления АО „Укрзализныця" Евгений Лященко.

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Согласно проекту, в купе этого вагона установят два спальных дивана, которые могут менять угол наклона и фиксировать тело.

Также здесь будет пульт для регулировки освещения, кнопка для вызова проводника и устройство громкоговорящей связи. Предусмотрены и специальные спальные места для сопровождающих. Вагон будет иметь пандус и уборную, адаптированную для человека на кресле колесном.

Напомним:

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