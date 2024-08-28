"Укрзалізниця" показала, як будують євроколію Чоп-Ужгород

"Укрзалізниця" розпочало комплекс робіт із підготовки земельного полотна до укладення 22 кілометрів залізничної колії євростандарту на ділянці Чоп-Ужгород.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Компанія на дільниці Чоп - Ужгород розпочала комплекс робіт із підготовки земельного полотна до укладення євроколії 1435 мм. Для цієї дільниці залізничники наразі збирають на власних потужностях рейкошпальну решітку", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що триває ремонт штучних споруд, розташованих уздовж ділянки. Раніше залізничники виконали комплекс підготовчих робіт.

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Зокрема, проведена зачистка місця будівництва від порослі, чагарників, завершено поточний ремонт колії №2 станції Струмківка для руху залізнично-будівельної техніки.

Проєктом передбачене будівництво 22 км залізничної колії європейського стандарту та реконструкцію штучних споруд, об'єктів та мереж інженерного забезпечення.

Крім того, планується оснащення колії двостороннім напівавтоматичним блокуванням та пристроями мікропроцесорної диспетчерської централізації.

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Реалізація проєкту йде за графіком і буде завершена до липня 2025 року.

Економічна правда.