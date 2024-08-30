Электронную очередь для автобусов расширили до 20 пунктов пропуска

Услуга "еЧерга" для автобусов стала доступной еще на четырех пунктах пропуска.

Об этом сообщает пресс служба Мининфраструктуры.

Международные перевозчики пассажиров имеют возможность выбирать время пересечения границы уже на 20 пунктах пропуска.

Услуга "еЧерга" для автобусов стала доступной еще на четырех пунктах пропуска на границе с Польшей, Венгрией и Словакией.

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Речь идет о пунктах пропуска:

Смильница - Кросьценко (Польша);

Угринов - Долгобичув (Польша);

Лужанка - Берегшурань (Венгрия);

Малый Березный - Убля (Словакия) - доступен только для микроавтобусов.

Движение автобусов в новой очереди, которая называется "По расписанию", начнется со 2 сентября в 12:00, регистрация доступна с 12:00 30 августа.

Распространяется этот функционал как на регулярные, так и нерегулярные рейсы.

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Напомним:

Слотирование в системе "еЧерга" для пересечения границы уже доступно на 16 пунктах пропуска и дает возможность бронировать время пересечения границы как для регулярных, так и нерегулярных автобусных перевозчиков. Благодаря этой возможности уже 70% автобусов заезжают на пункт пропуска без необходимости ожидать в физической очереди в соответствии с предварительной онлайн-записью.