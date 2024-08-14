Мінінфраструктури про роботу "єЧерги": 70% автобусів заїжджають на кордон вчасно

Слотування в системі "єЧерга" для перетину кордону вже доступне на 16 пунктах пропуску й дає можливість бронювати час перетину кордону як для регулярних, так і нерегулярних автобусних перевізників. Завдяки цій можливості вже 70% автобусів заїжджають на пункт пропуску без потреби очікувати у фізичній черзі відповідно до попереднього онлайн-запису.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Наразі опція слотування доступна на всьому українсько-румунському кордоні, 10 пунктах пропуску з Молдовою та найбільшому пункті пропуску з Польщею – "Ягодин – Дорогуськ".

Ще на 12 пунктах пропуску "єЧерга" працює без слотування, за принципом "живої черги" лише з потребою реєстрації в системі. Це потрібно для аналізу навантаження на кордон, щоб згодом масштабувати опцію слотування і на ці пункти пропуску, пояснили у відомстві.

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"Результати впровадження функціоналу бронювання часу на перетин кордону автобусами вже демонструють свою ефективність. За останні два місяці ми фіксуємо, що 70% автобусів заїжджають на пункт пропуску вчасно – у межах однієї години від заброньованого часу", – зазначили у Мінінфраструктурі.

Крім цього, завдяки впорядкуванню руху перед пунктом пропуску, вдалося зменшити час, який автобус з пасажирами проводить у пункті пропуску. Нині середній час проходження контрольних процедур на українському боці кордону становить близько 80 хвилин.

Нагадаємо:

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З 22 липня послуга "єЧерга" для вантажівок почала працювати для порожніх вантажівок на пункті пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус" з Румунією.