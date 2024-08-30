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Нацбанк выпустил памятную монету, посвященную Верховной Раде

Пятница, 30 августа 2024, 15:10 - Виктор Волокита
 

Национальный банк выпустил в обращение памятную монету "Парламентаризм", посвященную Верховной Раде. 

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.  

Как говорится в сообщении, на аверсе памятной монеты "Парламентаризм" в верхней части изображены стилизованные силуэты современных украинцев, которые являются представителями различных социальных, возрастных и профессиональных групп. 

Это воплощает идею многогранности украинского народа и подчеркивает, что согласно Конституции Украины носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Между силуэтами размещены надписи: ПРАВА, СВОБОДА, ДЕМОКРАТИЯ, ЧЕЛОВЕК, ЗАЩИТА РОДИНЫ, НАРОД, ПАРЛАМЕНТАРИЗМ, РАЗВИТИЕ СТРАНЫ, ИНКЛЮЗИВНОСТЬ, РАВЕНСТВО, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ и ЗАКОН, отражающие фундаментальные принципы демократии. 

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На реверсе монеты по кругу размещен стилизованный украинский орнамент, а в центре композиции на зеркальном фоне - логотип Верховной Рады Украины. 

Памятная монета "Парламентаризм" введена в обращение 30 июня 2024 года. Она имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед". 

Тираж - 50 000 штук в сувенирной упаковке. 

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Напомним:

В обращении появится монета, посвященная войскам связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины.

Экономическая правда

Нацбанк НБУ
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