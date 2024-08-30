Земельный банк объявил первые в Украине аукционы по аренде государственных сельхозземель
ООО "Государственный земельный банк" 30 августа объявило на Prozorro.Продажи о первых 16 аукционах по аренде государственных сельскохозяйственных земель.
Об этом сообщил председатель Фонда государственного имущества Виталий Коваль.
Речь идет о земельных участках в Винницкой области общей площадью 1075 гектаров.
Согласно сообщению, до конца года ФГИУ планирует выставить на электронные торги почти 100 тысяч гектаров государственных с/х земель в 20 областях Украины.
Площадь участков варьируется от 1 до 4000 га. Каждый земельный участок выставляется на онлайн-аукцион отдельным лотом.
Стартовая стоимость на аукционе составляет 12% от нормативно-денежной оценки земли.
Победитель получит право аренды на срок до 14 лет для однолетних насаждений или до 25 лет для многолетних, оплатив субарендную плату на год вперед.
Фонд рассчитывает получить до 1 млрд грн от аренды первых 100 000 га, а после того как ему передадут все 800 000 га государственных земель, сумма может вырасти до 8 млрд грн.
Напомним:
Фонд государственного имущества Украины завершил процесс корпоратизации ГП "Фонд аграрных инвестиций", создав на его основе ООО "Государственный земельный банк".
Экономическая правда