"Укрнафта" привлечет у госбанка 4 млрд: на какие проекты пойдут деньги

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"Укргазбанк" и „Укрнафта" заключили кредитный договор на 4 млрд грн для реализации компанией инвестиционной программы, которая предусматривает наращивание добычи нефти и газа и внедрение проектов когенерации.

Об этом сообщают пресс-службы "Укрнафты" и банка.

Речь идет о бурении новых скважин, а также строительстве и вводе в эксплуатацию современных газопоршневых установок.

"За счет привлеченных средств планируется финансирование программ бурения и интенсификации добычи, строительство современных газопоршневых станций", - отметил директор ПАО „Укрнафта" Сергей Корецкий.

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Напомним:

ПАО "Укрнафта" 14 августа отклонила единственного участника ООО "Будспецгарант Групп" с тендеров по трем когенерационным газопоршневым электростанциям общей ожидаемой стоимостью 2,56 млрд грн. Поэтому тендеры отменят.