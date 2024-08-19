"Укрнафта" змінила підхід до закупівель нових електростанцій на мільярди

ПАТ "Укрнафта" 14 серпня відхилила єдиного учасника ТОВ "Будспецгарант Груп" із тендерів щодо трьох когенераційних газопоршневих електростанцій загальною очікуваною вартістю 2,56 млрд грн. Тому тендери відмінять.

Про це пишуть "Наші гроші".

Водночас, оголосили нові тендери на 1,58 млрд грн. Вони стосуються поставки 16 менших станцій по нижчій питомій вартості у короткий строк.

Загалом планували замовити три комплектні когенераційні газопоршневі електростанції загальною потужністю 72-80 МВт. Дві електростанції мали бути потужністю 27-30 МВт із трьома двигунами по 960,14 млн грн, а третя – потужністю 18-20 МВт із двома двигунами за 640,09 млн грн. Електричний ККД мав бути не менше 46%, а тепловий ККД – не менше 42%.

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Таким чином, очікувана питома вартість становила близько 32-36 млн грн за один МВт.

Потенційні переможці мали поставити новий та невживаний товар протягом усього трьох місяців після укладення договору. Причому ціна включала поставку, монтаж, шеф-нагляд, пусконалагодження, випробування, введення в експлуатацію, а також навчання персоналу.

На всі тендери прийшла тільки "Будспецгарант Груп", яка майже не знизила ціни. Вона пропонувала електростанції MS1 потужністю 27 МВт по 960,14 млн грн та електростанцію M1 потужністю 18 МВт за 640,00 млн грн.

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Виробником була вказана компанія "Krachtige Generator Groep" із Бельгії. Електричний ККД складав 46,2%, а тепловий ККД – 42,7%.

Замовник відхилив "Будспецгарант Груп" з усіх трьох тендерів за відсутність цілої низки необхідних документів.

Якби з документами у "Будспецгарант Груп" було все гаразд, питома вартість її станцій склала б 36 млн грн за один МВт. Але в червні Київ замовив установки набагато меншою потужністю 3,3 МВт і 4,5 МВт по 18-19 млн грн за один МВт, тобто вдвічі дешевше.

Фірма "Будспецгарант Груп" була єдиним учасником, тому ці тендери будуть відмінені.

Натомість "Укрнафта" 8-10 серпня встигла оголосити нові тендери щодо когенераційних газопоршневих станцій загальною потужністю 63,59-76,4 МВт на 1,58 млрд грн.

Тепер вона планує замовити більшу кількість станцій – 16 штук меншої потужності від 1-1,3 МВт до 12-14,1 МВт. Вони повинні бути не раніше 2021 року виготовлення. Очікувана питома вартість станцій знизилась і складає близько 19-30 млн грн за один МВт. А строк їхньої поставки із наданням супутніх послуг залишився таким самим – три місяці після укладення договору.

Нагадаємо:

ПАТ "Укрнафта" оголосила тендери на закупівлю газопоршневих електростанцій, загальною вартістю 1,58 млрд грн.

Економічна правда