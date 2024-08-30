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В августе внешняя поддержка бюджета скала 8,4 миллиарда долларов: 65% не нужно возвращать

Пятница, 30 августа 2024, 10:57 - Алексей Артемчук

В августе 2024 года в общий фонд Государственного бюджета поступило около 8,4 млрд долл внешнего финансирования.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из привлеченных 8,4 млрд долл, 5,5 млрд долл - гранты, 2,9 млрд долл - льготное финансирование. Таким образом, более 65% привлеченных средств поступили на безвозвратной основе.

Отмечается, что среди доноров: 

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  • ЕС - 4,5 млрд долл (льготное финансирование, грант);
  • США - 3,9 млрд долл (грант).

Средства от ЕС - первый регулярный транш (тот, который предоставляется при выполнении условий) в рамках инструмента Ukraine Facility. Финансирование состоит из кредита - 2,9 млрд долл, гранта - 1,6 млрд долл. 

Грант от США Украина получила через проект Всемирного банка PEACE in Ukraine. Средства имеют целевое назначение и направляются на заработную плату учителям, сотрудникам служб быстрого реагирования (ГСЧС), работникам государственных органов, первоочередные социальные расходы.

В сообщении напоминают, что в целом в 2024 году внешнее финансирование достигает 24,5 млрд долл, из которых 6,6 млрд долл - гранты. Помощь с начала полномасштабной войны - 98 млрд долл. 

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Международная поддержка направляется на финансирование приоритетных социальных расходов Государственного бюджета Украины, в то время, как все внутренние ресурсы Минфин направляет на сектор безопасности и обороны.

Напомним:

Министерство финансов снизило ожидания поступлений от законопроекта №11416-д о повышении налогов со 125 млрд грн до 57,5 млрд.

бюджет Минфин
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