В нескольких областях введены экстренные отключения света
В Киеве, Киевской, Донецкой Днепропетровской и Одесской областях введены экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Соответствующее распоряжение об экстренных отключениях в Киеве, Киевской, Донецкой Днепропетровской и Одесской областях дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме.
Во время экстренных отключений графики не действуют.
"Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев", -- добавляют в сообщении.
Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.Реклама:
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.
Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет