Цены на нефть в мире выросли

Цены на нефть выросли, поскольку инвесторы учли беспокойство относительно предложения на Ближнем Востоке, хотя слабый спрос ограничил рост.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent на октябрь подорожали на 23 цента, или на 0,3%, до 80,17 долл за баррель. Более популярный контракт на ноябрь вырос на 20 центов, или на 0,2%, до 79,02 долл.

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 18 центов, или на 0,2%, до 76,09 долл.

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Оба бенчмарка выросли более чем на 1 доллар в четверг, 29 августа, на опасениях относительно поставок нефти, увеличившись за неделю на 1,5% и 1,7% соответственно.

В сообщении добавляют, что мрачные экономические перспективы континентального Китая, крупнейшего в мире импортера сырой нефти, продолжают оставаться постоянным фактором, сдерживающим спрос на нефть.

Более половины добычи нефти в Ливии, или около 700 000 баррелей в сутки, было остановлено в четверг, а экспорт был остановлен в нескольких портах после противостояния между конкурирующими политическими группировками.

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Между тем ожидается, что поставки из Ирака также сократятся после того, как добыча в стране превысила квоту ОПЕК+.

Напомним:

Цены на нефть приостановили свой недавний рост, снизившись во вторник после роста более чем на 7% за предыдущие три сессии на фоне опасений относительно потенциального закрытия ливийских нефтяных месторождений.