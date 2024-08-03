Скандальный подрядчик по восстановлению "Охматдета" может потерять коммерческие проекты

Победитель первого тендера на восстановление "Охматдета" "Буд-технолоджи" выйдет из проектов строительной группы Sensar Development, если решит продолжить участвовать в тендерах.

Об этом заявил директор строительной группы Sensar Марк Марченко в комментарии для ЭП.

Он отметил, что Sensar Development ранее работало исключительно с коммерческими проектами и не планировало участвовать в проектах с государственным финансированием или от благотворительных организаций.

Он подтвердил, что "Буд-технолоджи", принявший участие в тендере от "Благотворительного фонда "Охматдет", сейчас является подрядчиком в некоторых проектах его фирмы.

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"Но это не значит, что руководство Sensar заранее владело информацией о том, что выше упомянутое ООО будет участвовать в тендере. Как и другие строительные компании, с которыми мы сотрудничаем, "Буд-технолоджи" не обязано ставить нас в известность о планах в своей дальнейшей деятельности", - заявил Марченко.

После всей ситуации вокруг "Охматдета", Sensar в будущем будет тщательнее подходить к выбору подрядчиков, подчеркнул он. Кроме этого, компания при взаимодействии будет подчеркивать, что Sensar не сотрудничает с подрядчиками, которые принимали или принимают участие в любых государственных тендерах.

"Сейчас это будет касаться и "Буд-технолоджи": они должны выбрать для себя - или продолжают вести проекты Sensar дальше, или выходят из них, потому что продолжают участвовать в новом тендере", - добавил Марченко.

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Ранее, "Благотворительный фонд "Охматдет" выбрал "Буд-технолоджи" победителем тендера на ремонт корпуса больницы. Из 14 участников конкурса это было третье по дороговизне предложение в размере 307 млн гривен.

Десяток других участников предложили выполнить работы значительно дешевле - от 42 до 286 млн грн. Однако ни с одним из них заказчик переговоров не вел.

По данным СМИ, "Буд-технолоджи" входит в группу Sensar запорожского застройщика Марка Марченко. Компания зарегистрирована в Запорожье и ранее в государственных тендерах участия не принимала.

Как опыт выполнения аналогичных работ фирма загрузила договор подряда с ООО "Крам-инвест" на строительные работы в клинике в Запорожье.

Из публичного сообщения о строительстве запорожской клиники "UniClinic" известно, что оно было реализовано компанией-застройщиком Sensar Марка Марченко.

Впоследствии, Министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок тендера на ремонт корпуса больницы "Охматдет".

Наконец, в Минздраве заявили, что тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново на Prozorro.

На момент публикации новости в Sensar Development не прокомментировали редакции ЭП принадлежность "Буд-технолоджи" к группе - подрядчик входит в ее состав или выполняет работу в проектах, как отдельная компания.

Экономическая правда.