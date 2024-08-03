Кредитный рейтинг Кении понизили после протестов и уступок властей

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный рейтинг Кении до "B-" с "B" в пятницу 2 августа, ссылаясь на повышенные риски для государственных финансов страны.

Об этом сообщается на сайте международного рейтингового агентства Fitch.

Несмотря на снижение кредитного рейтинга, Fitch сохранило прогноз по экономике Кении как "Стабильный".

Под давлением протестующих правительство Кении было вынуждено отозвать свой налоговый план на 2024/25 гг. в июне, чтобы собрать на $2,7 млрд больше доходов. План был рекомендован Международным валютным фондом (МВФ) для устранения фискальных дисбалансов.

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"Усиление монетарной политики поможет удержать инфляцию на якорном уровне, оказывая поддержку национальной валюте. Кроме того, власти планируют продолжать свою программу фискальной консолидации, хотя, по нашему мнению, путь к достижению фискальных целей становится все более сложным", - говорится в докладе Fitch.

Fitch также отмечает, что риск длительных социальных беспорядков остается, что значительно усложняет условия для фискальной консолидации.

Агентство ожидает, что Кения столкнется с определенными трудностями в получении внешнего финансирования, частично из-за высокой стоимости заимствований на фоне низких валютных резервов.

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Напомним:

Кения прогнозирует увеличение бюджетного дефицита до 3,6% ВВП согласно пересмотренному плану расходов после того, как протесты заставили президента Уильяма Руто отказаться от планов собрать 2,7 млрд долл в виде новых налогов.

Экономическая правда