Влада Кенії збільшує дефіцит бюджету після поступок протестувальникам

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Кенія прогнозує збільшення бюджетного дефіциту до 3,6% ВВП згідно з переглянутим планом витрат після того, як протести змусили президента Вільяма Руто відмовитися від планів зібрати 2,7 млрд дол у вигляді нових податків.

Про це повідомляє Bloomberg.

Кенія, яка раніше прогнозувала бюджетний дефіцит на рівні 3,3% ВВП, також планує скоротити свої бюджетні витрати майже на 2% до 3,87 трильйона шилінгів (29,9 млрд дол) у період до червня 2025 року, заявив головний секретар Скарбниці Кріс Кіпту. Загальний обсяг доходів знизиться до 17,5% ВВП з попередньої оцінки у 18,5%.

Скасування податків "створило фінансовий розрив на аналогічну суму і означає, що фінансування видатків у розмірі 344,3 мільярда шилінгів є неприйнятним", - йдеться у заяві Скарбниці.

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Кенія, яка перебуває під високим ризиком боргової кризи, планувала обкласти податками такі товари, як гігієнічні прокладки та шини для інвалідних візків, в рамках заходів зі скорочення бюджетного дефіциту до 3,3% ВВП, цей крок був підтриманий Міжнародним валютним фондом.

Заплановані податки викликали протести, де загинула щонайменше 41 людина. В результаті, Руто звільнив усіх своїх міністрів, окрім одного. В п'ятницю подав у відставку начальник поліції країни.

Економіка Кенії з бюджетом у 104 мільярди доларів готується до нових демонстрацій наступного тижня, оскільки учасники маршів закликають Руто притягнути до відповідальності окремих поліцейських, які стріляли, калічили і викрадали протестувальників.

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Нагадаємо:

Президент Кенії Вільям Руто в середу 26 червня відкликав заплановане підвищення податків, піддавшись тиску протестувальників, які штурмували парламент, розпочали демонстрації по всій країні і погрожували новими акціями.

Економічна правда