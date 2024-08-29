Nvidia потеряла 100 миллиардов долларов стоимости: причины 

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Производитель чипов из Кремниевой долины не смог заверить инвесторов в дальнейшем росте, ведь присутствуют проблемы с производство.

Об этом сообщает пресс-служба The Financial Times.

Акции Nvidia упали на 4% в четверг, поскольку последний отчет о прибыли производителя чипов не оправдал высоких ожиданий рынка. Это привело к снижению рыночной стоимости компании из Кремниевой долины, которая взлетела на фоне бума расходов на искусственный интеллект, примерно на 100 млрд долл.

Это произошло несмотря на то, что доход компании за последний квартал увеличился более чем вдвое.

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К полудню акции Nvidia несколько восстановили свои позиции, но все еще торгуются примерно на 3 % ниже, чем накануне. С начала 2024 года акции все еще выросли примерно на 150 %.

В своих последних результатах, опубликованных в среду, производитель микросхем сообщил, что ожидает, что его выручка в третьем квартале составит 32,5 млрд долл, плюс-минус 2%, что немного опережает консенсус-ожидания аналитиков.

В среду Nvidia пыталась заверить инвесторов, что она получит несколько миллиардов долларов дохода в этом финансовом году от следующего поколения своих мощных чипов с искусственным интеллектом, несмотря на проблемы с производством.

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Напомним:

Во вторник, 30 июля, акции Nvidia упали на 7%, поскольку распродажа акций производителей микросхем усилилась после отчетов о прибыли крупнейших технологических компаний.