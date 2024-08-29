Инвестиции США принесли сотни патентов китайцам
Финансирование правительства США принесло сотни патентов китайским исследователям.
Об этом сообщает Reuters.
Министерство обороны США, НАСА и другие правительственные учреждения финансировали исследования, которые привели к получению более 1000 патентов США для китайских изобретателей с 2010 года, в том числе в таких чувствительных областях, как биотехнологии и полупроводники, свидетельствуют данные патентного ведомства США.
Сообщается, что данные о патентах США, усилят призывы к отмене или пересмотру знакового американо-китайского соглашения о науке и технологиях - соглашения о сотрудничестве, которое, по мнению критиков, непропорционально выгодно главному геополитическому сопернику Вашингтона.
В сообщении отмечают, что среди патентов - 197 в фармацевтике и 154 в биотехнологии, которые являются стратегическими отраслями для Китая и США.
Сторонники продления соглашения утверждают, что его расторжение подавит академическое и коммерческое сотрудничество и не позволит США узнать о технических достижениях Китая.
Во вторник, 27 августа, истек второй шестимесячный срок действия соглашения, который заканчивался в августе 2023 года. Еще одно краткосрочное продление может произойти в ближайшие дни, поскольку обе стороны пытаются пересмотреть его условия.
Патенты, определенные патентным ведомством США, составляют небольшую долю мировых патентов Китая. Патенты предоставляют исключительные юридические права изобретателям, но также публично раскрывают техническую информацию об этих изобретениях.
Напомним:
Китай значительно опережает другие страны в изобретениях генеративного ИИ, таких как чат-боты, подав в шесть раз больше патентов, чем его ближайший соперник - Соединенные Штаты.