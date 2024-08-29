Инвестиции США принесли сотни патентов китайцам

Финансирование правительства США принесло сотни патентов китайским исследователям.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство обороны США, НАСА и другие правительственные учреждения финансировали исследования, которые привели к получению более 1000 патентов США для китайских изобретателей с 2010 года, в том числе в таких чувствительных областях, как биотехнологии и полупроводники, свидетельствуют данные патентного ведомства США.

Сообщается, что данные о патентах США, усилят призывы к отмене или пересмотру знакового американо-китайского соглашения о науке и технологиях - соглашения о сотрудничестве, которое, по мнению критиков, непропорционально выгодно главному геополитическому сопернику Вашингтона.

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В сообщении отмечают, что среди патентов - 197 в фармацевтике и 154 в биотехнологии, которые являются стратегическими отраслями для Китая и США.

Сторонники продления соглашения утверждают, что его расторжение подавит академическое и коммерческое сотрудничество и не позволит США узнать о технических достижениях Китая.

Во вторник, 27 августа, истек второй шестимесячный срок действия соглашения, который заканчивался в августе 2023 года. Еще одно краткосрочное продление может произойти в ближайшие дни, поскольку обе стороны пытаются пересмотреть его условия.

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Патенты, определенные патентным ведомством США, составляют небольшую долю мировых патентов Китая. Патенты предоставляют исключительные юридические права изобретателям, но также публично раскрывают техническую информацию об этих изобретениях.

Напомним:

Китай значительно опережает другие страны в изобретениях генеративного ИИ, таких как чат-боты, подав в шесть раз больше патентов, чем его ближайший соперник - Соединенные Штаты.