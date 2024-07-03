Китай - лідер по патентах штучного інтелекту: кратно обігнав США

Китай значно випереджає інші країни у винаходах генеративного ШІ, таких як чат-боти, подавши в шість разів більше патентів, ніж його найближчий суперник - Сполучені Штати.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на звіт ООН.

Так, генеративний ШІ, який створює текст, зображення, комп'ютерний код і навіть музику з наявної інформації, стрімко розвивається: за останнє десятиліття було подано понад 50 000 заявок на патенти.

Чверть з них було подано лише у 2023 році, йдеться у повідомленні.

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"Це сфера, що бурхливо розвивається, це сфера, яка зростає з геометричною швидкістю. І ми очікуємо, що вона зростатиме ще більше", - заявив журналістам Крістофер Гаррісон, менеджер з патентної аналітики ВОІВ.

У період 2014-2023 років Китай подав понад 38 000 заявок на винаходи GenAI проти 6 276 заявок, поданих Сполученими Штатами за той самий період.

За словами Гаррісона, китайські патентні заявки охоплюють широкий спектр галузей - від автономного водіння до видавничої справи та управління документами.

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Південна Корея, Японія та Індія посіли третє, четверте та п'яте місця відповідно, причому Індія зростає найшвидшими темпами, свідчать дані.

Нагадаємо:

Південнокорейська компанія SK Hynix, яка є другим у світі виробником мікросхем памʼяті, інвестує 103 трлн вон (74,6 млрд дол) до 2028 року в зміцнення свого бізнесу з виробництва мікросхем, зосередившись на штучному інтелекті.

Економічна правда.