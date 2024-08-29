Япония увеличивает присутствие на мировом рынке облигаций больше всего за 17 лет

Японские фонды покупают больше всего иностранных облигаций с 2007 года.

Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на данные Министерства финансов.

Японские инвесторы планируют в этом месяце приобрести наибольшее количество иностранных облигаций за последние 17 лет, поскольку перспективы монетарной политики за рубежом способствуют росту долгов и снижению расходов на хеджирование валютных рисков.

Управляющие фондами в Японии покупали ценные бумаги четвертую неделю подряд до 23 августа. Если такие же темпы покупки сохранятся, то в августе чистые ежемесячные покупки составят 6,83 триллиона иен (47,3 миллиарда долл), что является самым высоким показателем с момента достижения рекордных 9,56 триллиона иен в сентябре 2007 года.

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В этом месяце мировой долг вырос почти на 3%, добавив к аналогичному росту в июле, когда председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сигнализировал о предстоящем снижении процентных ставок.

Расходы, которые несут японские инвесторы, защищаясь от падения курсов иностранных валют, снизились, поскольку они тесно связаны с разницей в краткосрочных процентных ставках между Японией и другими странами.

Йена укрепилась более чем на 10% по отношению к доллару с момента падения до минимума за последние четыре десятилетия в начале июля.

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Напомним:

В июле Япония зафиксировала дефицит торгового баланса в размере 4,28 млрд долл после того, как в июне сообщила о профиците.