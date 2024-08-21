Торгівля Японії стикнулась з дефіцитом: зростання єни гальмує експорт

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У липні Японія зафіксувала дефіцит торгового балансу у розмірі 4,28 млрд дол після того, як у червні повідомляла про профіцит.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, з посиланням на дані Мінфіну.

У липні торговельний баланс Японії знову став негативним, а нещодавнє зміцнення єни погіршило перспективи експорту країни.

Дефіцит торгового балансу Японії в липні склав 621,8 мільярда єн, що еквівалентно 4,28 мільярда дол. Це після профіциту в 224 мільярди єн у червні, як показали дані Міністерства фінансів у середу, і порівняно з дефіцитом у 359,1 мільярда єн, який очікували економісти.

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У липні експорт зріс на 10,3% порівняно з попереднім роком завдяки попиту на мікросхеми, що перевищило червневе зростання на 5,4%. Але зростання імпорту випереджало зростання експорту, збільшившись на 16,6% завдяки попиту на фармацевтичну продукцію та телефони.

Вищі витрати на імпорт, частково спричинені слабкістю єни, призвели до того, що останніми роками торговельний баланс країни є від'ємним, оскільки Японія значною мірою залежить від імпорту, зокрема, харчових продуктів та енергоносіїв.

Тим часом будь-яке стійке відновлення експорту може бути повільним через невизначеність щодо перспектив світової економіки. У липні експорт Японії до США та Китаю продемонстрував стійке зростання, тоді як постачання до Європи впали на 5,3% порівняно з попереднім роком.

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Нагадаємо:

Японії витратила на підтримку єни за останній місяць 5,5 трлн єн (36,6 млрд дол).

Єна впала до найнижчого рівня з 1986 року щодо долара, зберігаючи пильність валютних ринків щодо будь-яких ознак втручання з боку японської влади, щоб підвищити курс валюти.