Официальный курс доллара и евро уменьшится в пятницу – Нацбанк

Официальный курс доллара уменьшится в пятницу - иностранная валюта потеряет в цене 6 копеек.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на пятницу 30 августа.

В стороне не осталось и евро: регулятор отнимет от курса валюты 17 копеек.

Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:

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1 доллар США - 41,19 грн (41,25 грн по состоянию на 29 августа);

1 евро - 45,70 грн (45,87 грн по состоянию на 29 августа).

Напомним:

По состоянию на 29 августа официальный курс доллара от НБУ уменьшился на 5 копеек, евро - на 23 копейки.

Экономическая правда.

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