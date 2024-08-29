Официальный курс доллара и евро уменьшится в пятницу – Нацбанк
Четверг, 29 августа 2024, 16:30 -
Официальный курс доллара уменьшится в пятницу - иностранная валюта потеряет в цене 6 копеек.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на пятницу 30 августа.
В стороне не осталось и евро: регулятор отнимет от курса валюты 17 копеек.
Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:
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- 1 доллар США - 41,19 грн (41,25 грн по состоянию на 29 августа);
- 1 евро - 45,70 грн (45,87 грн по состоянию на 29 августа).
Напомним:
По состоянию на 29 августа официальный курс доллара от НБУ уменьшился на 5 копеек, евро - на 23 копейки.
Экономическая правда.
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