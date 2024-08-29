Нацбанк зміцнив курс гривні: долар та євро здешевшали

Станом на 29 серпня офіційний курс долара від НБУ зменшився на 5 копійок, євро - на 23 копійки.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,25 грн, євро – 45,87 грн (на 28 серпня долар - 41,30 грн, євро – 46,10 грн).

На 10:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,38 – 41,47 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,93 – 46,12 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,10 - 41,50 грн (курс на 28 серпня – 41,11 - 41,60 грн);

Євро – 45,65 - 46,25 грн (курс на 28 серпня – 45,85 - 46,40 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 40,85 - 41,45 грн;

Ощадбанк – 41,10 - 41,65 грн;

Укрсиббанк – 41,00 - 41,55 грн;

ПУМБ – 41,00 – 41,50 грн;

Райффайзен - 41,05 - 41,39 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,494 грн за долар, monobank - 41,49 грн.

Економічна правда.