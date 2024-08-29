Подозрение в незаконном обогащении на 56 миллионов: глава АМКУ внес 30 миллионов залога

Фото: ЦПК

Председатель Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко внес залог на сумму 30,28 млн грн, который Высший антикоррупционный суд 28 августа признал ему в качестве меры пресечения.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Высший антикоррупционный суд.

Кириленко подозревают в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации.

28 августа суд отказал в удовлетворении ходатайства детективов НАБУ, согласованного прокурором САП, о содержании под стражей и применил к чиновнику меру пресечения в виде залога в размере 30,28 млн грн.

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Прокурор не согласен с указанным решением суда и обжалует его в апелляционном порядке в Апелляционной палате ВАКС.

Как сообщил Центр противодействия коррупции, решение вынес судья Воронько, который недавно отменил подозрение экс-депутату Грановскому.

По информации ЦПК, Воронько рассматривал ходатайство прокурора почти 2 недели. Хотя по закону должен был это сделать в течение 72 часов.

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Напомним:

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила Высший антикоррупционный суд взять председателя Антимонопольного комитета Павла Кириленко под стражу с залогом более 121 млн грн.

Детективы НАБУ по согласованию прокурора САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации председателю Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко.

Среди приобретенного имущества:

7 квартир в городах Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;

дом на более 220 кв. м и 2 земельных участка под Киевом;

2 гаражных бокса;

6 машино-мест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль "ВМԜ Х3".

Общая стоимость активов - 61,7 млн грн, при этом законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли осуществить таких покупок, заявили в САП.

Экономическая правда