Подозрение в незаконном обогащении на 56 миллионов: глава АМКУ внес 30 миллионов залога
Председатель Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко внес залог на сумму 30,28 млн грн, который Высший антикоррупционный суд 28 августа признал ему в качестве меры пресечения.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Высший антикоррупционный суд.
Кириленко подозревают в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации.
28 августа суд отказал в удовлетворении ходатайства детективов НАБУ, согласованного прокурором САП, о содержании под стражей и применил к чиновнику меру пресечения в виде залога в размере 30,28 млн грн.
Прокурор не согласен с указанным решением суда и обжалует его в апелляционном порядке в Апелляционной палате ВАКС.
Как сообщил Центр противодействия коррупции, решение вынес судья Воронько, который недавно отменил подозрение экс-депутату Грановскому.
По информации ЦПК, Воронько рассматривал ходатайство прокурора почти 2 недели. Хотя по закону должен был это сделать в течение 72 часов.
Напомним:
Специализированная антикоррупционная прокуратура просила Высший антикоррупционный суд взять председателя Антимонопольного комитета Павла Кириленко под стражу с залогом более 121 млн грн.
Детективы НАБУ по согласованию прокурора САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации председателю Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко.
Среди приобретенного имущества:
- 7 квартир в городах Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;
- дом на более 220 кв. м и 2 земельных участка под Киевом;
- 2 гаражных бокса;
- 6 машино-мест;
- 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;
- автомобиль "ВМԜ Х3".
Общая стоимость активов - 61,7 млн грн, при этом законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли осуществить таких покупок, заявили в САП.
Экономическая правда