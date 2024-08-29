В Киеве и 11 областях экстренные отключения – "Укрэнерго"

В Киеве и 11 областях ввели экстренные отключения света, графики не действуют.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК и "Укренерго".

"Киев, Киевская, Днепропетровская и Донецкая области: введены экстренные отключения", - говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение дало "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме.

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Во время экстренных отключений графики не действуют.

Обновлено. По сообщению НЭК "Укрэнерго", экстренные отключения ввели в Киеве и Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Донецкой (частично) областях.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

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Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет