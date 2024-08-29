В Украине подорожали дыни – аналитики

На этой неделе в Украине отпускные цены на дыни выросли на 44% до 15-25 грн за килограмм.

Об этом сообщает EastFruit.

"Фермеры готовы отгружать дыни с поля по 15-25 гривен за килограмм, что в среднем на 44% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, а сезон их реализации подходит к концу", - говорится в сообщении.

По словам участников рынка, повышение цен связано, прежде всего, с дальнейшим сокращением предложения культур.

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Вследствие жаркой и засушливой погоды качество продукции ухудшается, а количество выборок местных хозяйств сокращается.

Производители утверждают, что торговая активность на рынке сейчас достаточно высока, что на фоне ограниченного предложения предоставляет возможность продавцам повышать отпускные цены.

Однако, несмотря на существенное подорожание в данном сегменте, дыни сегодня в Украине в среднем на 20% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

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Напомним:

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Экономическая правда.