В Україні почала дешевшати капуста: причини

В Україні зафіксували тенденцію до зниження ціни на білокачанну капусту.

Про це повідомляє EastFruit.

Цього тижня українські господарства готові відвантажувати білокачанну капусту по 17-24 грн/кг (0,41-0,58 дол/кг), що в середньому на 13% нижче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зазначається, що ціновий спад у сегменті капусти пов’язаний з відсутністю попиту на дану продукцію, що, своєю чергою, обумовлено її низькою якістю.

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За словами самих виробників, погода цього сезону не найкращим чином позначилася на товарному вигляді середніх сортів капусти. За обставин, що склалися, фермери готові надавати знижки для покупців, намагаючись тим самим прискорити реалізацію некондиційного товару.

В повідомленні додають, що, попри зниження цін, білоголова капуста в Україні на сьогодні надходить у продаж у середньому в 3,8 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Економічна правда.

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