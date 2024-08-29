Украинцы взяли более 15 тысяч ваучеров на обучение: какие профессии выбрали

С начала 2024 года уже 15,6 тысячи украинцев получили ваучер на обучение за государственный счет.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Государство профинансировало обучение 15,6 тысяч украинцев на 114 млн грн за 2024 год.

"Мы предоставляем возможность каждому за государственный счет получить новую, востребованную на рынке труда специальность, или повысить свой профессиональный уровень", – отметила Татьяна Бережная.

Реклама:

По ее словам для получения ваучера нужно лишь выбрать профессию, которой хотите овладеть, и обратиться в Государственную службу занятости за ваучером на обучение.

Среди наиболее популярных специальностей и профессий, по которым учатся по ваучерам в этом году, являются: медсестринство (выдано 2951 ваучер); психология (1861); дошкольное образование (778); медицина (420); повар (1516); водитель (1148); тракторист (542); кондитер (380).

Напомним, в прошлом году ваучеры на обучение получили более 18 тысяч украинцев, всего по программе было профинансировано 252 млн грн.

Реклама:

Сообщается, что ваучер дает человеку право бесплатно пройти обучение в учебных заведениях или у работодателя по утвержденному Минэкономики перечню профессий и специальностей. На сегодня сумма ваучера на может превышать 30 280 грн. Если стоимость обучения дороже, то работодатель или человек доплачивает разницу самостоятельно.

Получить ваучер могут отдельные категории граждан, которые при этом имеют профессиональное-техническое или высшее образование, не зарегистрированы в службе занятости как безработные и не проходили обучение за средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3-х лет. В частности, это:

люди в возрасте старше 45 лет (до наступления пенсии по возрасту);

ветераны, участники боевых действий;

внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста;

лица с инвалидностью;

люди, получившие ранения в результате военной агрессии, или прошедшие плен.

Напомним:

С начала года уже 10 тысяч украинцев получили ваучер на обучение за госсредства и смогут получить новую профессию или специальность. Государство профинансировало их обучение на 75 млн грн.