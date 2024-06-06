Державні ваучери на навчання отримали вже 10 тисяч українців: які професії обирають

Із початку року вже 10 тисяч українців отримали ваучер на навчання за держкошт і зможуть здобути нову професію чи спеціальність. Держава профінансувала їх навчання на 75 млн грн.

Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"Одна з проблем на ринку праці сьогодні - структурне безробіття. Коли люди не можуть знайти роботу, оскільки їх навички не відповідають потребам роботодавців. Згідно з даними опитування серед роботодавців, для 60% з них пошук кваліфікованих працівників є проблемою номер один.

Тому ми запровадили програму надання ваучерів на навчання, завдяки чому люди мають можливість за державний кошт опанувати нову більш актуальну на ринку праці спеціальність, або підвищити свій професійний рівень. Цього року вже 10 тисяч українців отримали такий ваучер", - заявила Свириденко.

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Зазначається, що серед найбільш популярних спеціальностей та професій, за якими навчаються за ваучерами цього року, є: медсестринство (видано 2589 ваучерів); дошкільна освіта (665); медицина (315); психологія (281); кухар (1147); водій (655); тракторист (423); кондитер (294).

Минулого року ваучери на навчання отримали понад 18 тисяч українців, загалом за програмою було профінансовано 252 млн грн.

"У 2023 році найбільшу кількість ваучерів було видано за такими професіями та спеціальностями: психологія, соціальна робота, освіта, медицина, будівництво та цивільна інженерія, кухар, водій", - додали в міністерстві.

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Загалом ваучер можна використати для навчання за 124 професіями та спеціальностями у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо. При цьому професію, заклад освіти в межах України та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну) людина обирає самостійно.

Навчання здійснюється закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на таку освітню діяльність.

Ваучер дає право безоплатно пройти навчання у закладах освіти чи у роботодавця за затвердженим Мінекономіки переліком професій та спеціальностей.

"Станом на сьогодні сума ваучера на може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно", - уточнили в Мінекономіки.

Отримати ваучер можуть окремі категорії громадян, які при цьому мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх 3-х років.

Зокрема, це:

люди віком старше 45 років (до настання пенсії за віком);

ветерани, учасники бойових дій;

внутрішньо переміщені особи працездатного віку;

особи з інвалідністю;

люди, що отримали поранення внаслідок військової агресії, або пройшли полон.

Щоб отримати ваучер на навчання необхідно:

обрати спеціальність, професію та місце навчання;

подати заявку онлайн на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (основні - паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту тощо).

Упродовж 90 днів після отримання ваучера в центрі зайнятості людина має укласти договір про навчання із закладом освіти.

Економічна правда