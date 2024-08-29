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АРМА нашло недвижимость и 100 миллионов российской компании, которая работала в Украине

Четверг, 29 августа 2024, 13:56 - Виктор Волокита

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило недвижимость и более 100 млн гривен на счетах компании и ее директора, которые сотрудничали с российскими спецслужбами.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума. 

Агентство разыскало активы, принадлежавшие российской компании и ее директору, которые действовали в одном из регионов Украины. 

По данным СБУ, российская компания, используя юридическое лицо, зарегистрированное в Украине, осуществляла разведывательно-подрывную деятельность против Украины, сотрудничая со спецслужбами врага.

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По словам директора Департамента выявления, розыска финансовых и других активов Виталия Чубаевского, обнаружена жилая и нежилая недвижимость, а также банковские счета, которые принадлежали компании и ее директору. 

На этих счетах АРМА выявляло более 100 млн гривен, вероятно полученных, в том числе, в результате сотрудничества с врагом.

Напомним:

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Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) продало более 35,5 тысяч литров агрохимикатов российского производства за почти 5,5 млн гривен. 

АРМА
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Экономическая правда
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