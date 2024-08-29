АРМА нашло недвижимость и 100 миллионов российской компании, которая работала в Украине
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило недвижимость и более 100 млн гривен на счетах компании и ее директора, которые сотрудничали с российскими спецслужбами.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
Агентство разыскало активы, принадлежавшие российской компании и ее директору, которые действовали в одном из регионов Украины.
По данным СБУ, российская компания, используя юридическое лицо, зарегистрированное в Украине, осуществляла разведывательно-подрывную деятельность против Украины, сотрудничая со спецслужбами врага.
По словам директора Департамента выявления, розыска финансовых и других активов Виталия Чубаевского, обнаружена жилая и нежилая недвижимость, а также банковские счета, которые принадлежали компании и ее директору.
На этих счетах АРМА выявляло более 100 млн гривен, вероятно полученных, в том числе, в результате сотрудничества с врагом.
Напомним:
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) продало более 35,5 тысяч литров агрохимикатов российского производства за почти 5,5 млн гривен.