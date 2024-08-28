АРМА вдалося продати російські агрохімікати: була додаткова складність

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало понад 35,5 тисяч літрів агрохімікатів російського виробництва за майже 5,5 млн гривень.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, перші спроби продажу не увінчалися успіхом через відсутність учасників торгів, що було пов'язано з особливостями ринку та специфікою самих активів.

Додаткову складність створювало те, що термін придатності частини агрохімікатів закінчується вже 31 серпня 2024 року.

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Згідно з повідомленням, якби актив не був реалізований, його довелося би утилізувати. Нацагентство звернулося до компаній, що займаються утилізацією, і отримало інформацію, що утилізація цих гербіцидів коштувала б державі майже 3 млн гривень.

Нагадаємо:

Управління арештованими активами в липні принесло держбюджету рекордну суму – 781,4 млн.

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