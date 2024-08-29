Профильный комитет поддержал перезагрузку таможни

Финансовый комитет рекомендовал ко второму чтению и принятию в целом законопроект №6490-д о перезагрузке таможни.

Соответствующее решение поддержал Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании 29 августа, сообщает корреспондент ЭП.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что этим проектом предлагается изменить процедуру конкурсного отбора на должность главы Гостаможслужбы, взяв за основу практики НАБУ и других антикоррупционных органов.

Также, предлагается привлечение международных экспертов к проведению конкурса на отбор членов аттестационных комиссий, установление алгоритма принятия решений конкурсной комиссией, а также предоставление главе Гостаможслужбы права назначать своих заместителей без согласования с Министром финансов.

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Кроме того, предусмотрен независимый аудит таможенных органов, внедрены требования к принятию на службу, переаттестация работников каждые 18 месяцев и повышение оплаты труда таможенников.

Во время заседания комитета депутаты настаивали на том, чтобы в перезагруженной таможне государство повысило заработные платы работникам.

Представители Министерства финансов на это предложение ответили, что выполнят это решение после того, как обеспечат финансирование военных и социальных расходов.

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В свою очередь, в Минфине выразили обеспокоенность тем, что текст законопроекта фактически делает голову перезагрузки таможни независимой от Кабинета министров.

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