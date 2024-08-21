Митники пришвидшать огляди на кордоні з Європою новими рентген-сканерами

Українські митники на 12 пунктах пропуску на кордоні з європейськими країнами почнуть застосовувати ручні системи для виявлення сторонніх вкладень у транспортних засобах.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

На 12 пунктах пропуску на українському кордоні будуть розподілені 20 портативних рентгенівських апаратів зі зворотним розсіюванням, 10 з яких вже доставлено до Держмитслужби.

Як йдеться в повідомленні, очікується, що застосування портативних сканерів пришвидшить процедуру огляду та перевірки транспортних засобів, та дасть можливість попередити переміщення заборонених речовин через державний кордон.

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Держмитниця отримала портативні сканери за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).