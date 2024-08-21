Всі розділи
Укр / Рус

Митники пришвидшать огляди на кордоні з Європою новими рентген-сканерами

Середа, 21 серпня 2024, 17:07 - Віктор Волокіта
 

Українські митники на 12 пунктах пропуску на кордоні з європейськими країнами почнуть застосовувати ручні системи для виявлення сторонніх вкладень у транспортних засобах. 

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

На 12 пунктах пропуску на українському кордоні будуть розподілені 20 портативних рентгенівських апаратів зі зворотним розсіюванням, 10 з яких вже доставлено до Держмитслужби. 

Як йдеться в повідомленні, очікується, що застосування портативних сканерів пришвидшить процедуру огляду та перевірки транспортних засобів, та дасть можливість попередити переміщення заборонених речовин через державний кордон.

Реклама:

Держмитниця отримала портативні сканери за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

митниця
Реклама:
Матеріали за темою
Перетинати кордон стало простіше: ДМСУ завершила автоматизацію всіх пунктів пропуску 16 серпня 2024, 17:15
Уряд продовжив спрощення ввозу енергетичних товарів 9 серпня 2024, 17:00
Довірена особа: що дасть бізнесу впровадження митного представництва в Україні 6 серпня 2024, 17:51
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті