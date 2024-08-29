В Украине упростили и ускорили процедуру установки энергоустановок

27 августа Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), упростила и ускорила процедуру предоставления отступлений от выполнения отдельных требований Кодекса систем передачи к генерирующим установкам.

Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ.

Регулятор пояснил, что это позволит упростить и ускорить процедуру установки генерирующих установок (газотурбинных, газопоршневых, когенерационных и т.д.) как новых, так и бывших в употреблении.

"Решение являются важными и актуальными, учитывая необходимость увеличения в сжатые сроки количества доступных генерирующих мощностей для покрытия дефицита мощности в энергетической системе Украины", - говорится в сообщении.

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В частности, предполагается внести следующие изменения:

- существенно сократить сроки обработки запроса на освобождение как операторами систем, так и НКРЭКУ;

- снять требования проведения анализа затрат и выгод;

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- предоставить отступления по результатам совместных консультаций НКРЭКУ, Госэнергонадзора, оператора системы передачи (ОСП), операторов систем распределения (ОСР) и владельца (пользователя) генерирующей единицы.

Освобождение от выполнения требований кодекса будет предоставляться на определенный срок, в течение которого владелец (пользователь) генерирующей единицы обязан привести установку в соответствие с ними.

Напомним:

2 августа члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг во время закрытого заседания путем тайного голосования избрали председателем Регулятора Юрия Власенко.