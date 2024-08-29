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Фонд госимущества хочет приватизировать протезный завод, стартовая цена - 18 миллионов

Четверг, 29 августа 2024, 11:50 - Виктор Волокита
 

Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизацию единый имущественный комплекс Полтавского экспериментального протезно-ортопедического предприятия со стартовой ценой 18,4 млн грн.

Об этом сообщает председатель Фонда Виталий Коваль. 

Производство находится в Полтаве, Сумах и Кропивницком.

Предприятие производит протезы, ортезы, ортопедическую обувь, бандажи. Работает 94 специалиста.

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Торги запланированы на 10 сентября.

"В условиях растущего спроса на протезы, приватизация позволит оптимизировать производственные процессы и существенно увеличить объемы изготовления продукции", - отметил Коваль. 

Напомним:

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27 августа состоялся онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Украинский государственный институт по проектированию заводов тяжелого машиностроения. Цена на имущество выросла почти в 10 раз: со стартовых - 1,5 млн грн до победных - 15,05 млн грн.

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