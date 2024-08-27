У Харкові приватизували майно ще одного інституту: ціна зросла у 10 разів

Фото: ФДМ

27 серпня відбувся онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Український державний інститут по проектуванню заводів важкого машинобудування.

Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

Ціна на майно зросла майже у 10 разів: зі стартових — 1,5 млн грн до переможних — 15,05 млн грн.

Згідно з повідомленням, за актив змагалися 9 учасників.

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Переможцем аукціону стало харківське ТОВ "Стріф-Сервіс".

Підприємство додатково має сплатити 3,01 млн грн ПДВ.

У ФДМ також повідомили, що інвестору перейде актив в Салтівському районі, неподалік станції метро "Захисників України". Об’єкт включає чотириповерхову адміністративну будівлю з підвалом, гараж спецмашин, два транспортних засоби, склад металу та інше.

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"Успішний аукціон вкотре доводить, що навіть в місті, де велика ймовірність ракетних ударів, приватизація має місце, додав Коваль.

Нагадаємо:

На перший з початку повномасштабного вторгнення лот у Харкові (Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень) пішов "з молотка" за понад 60 млн грн. За нього на платформі "Прозорро.Продажі" змагалися 34 учасники.