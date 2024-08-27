У Харкові приватизували майно ще одного інституту: ціна зросла у 10 разів
27 серпня відбувся онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Український державний інститут по проектуванню заводів важкого машинобудування.
Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.
Ціна на майно зросла майже у 10 разів: зі стартових — 1,5 млн грн до переможних — 15,05 млн грн.
Згідно з повідомленням, за актив змагалися 9 учасників.
Переможцем аукціону стало харківське ТОВ "Стріф-Сервіс".
Підприємство додатково має сплатити 3,01 млн грн ПДВ.
У ФДМ також повідомили, що інвестору перейде актив в Салтівському районі, неподалік станції метро "Захисників України". Об’єкт включає чотириповерхову адміністративну будівлю з підвалом, гараж спецмашин, два транспортних засоби, склад металу та інше.
"Успішний аукціон вкотре доводить, що навіть в місті, де велика ймовірність ракетних ударів, приватизація має місце, додав Коваль.
Нагадаємо:
На перший з початку повномасштабного вторгнення лот у Харкові (Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень) пішов "з молотка" за понад 60 млн грн. За нього на платформі "Прозорро.Продажі" змагалися 34 учасники.