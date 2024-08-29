Контрабандисты хотели по почте доставить из США разобранные пистолеты под видом клапанов
Киевские таможенники и сотрудники СБУ обнаружили несколько попыток контрабанды частей огнестрельного оружия из США в Украину по каналам международной почтовой связи.
Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.
Как говорится в сообщении, части к популярным во многих странах пистолетам Glock, которые были задекларированы как "комплект клапанов", переместили в Днепропетровскую область в трех международных почтовых отправлениях.
Однако во время таможенного контроля на мониторе сканирующей системы таможенники увидели очертания предметов, похожих на части оружия, поэтому они были направлены на экспертизу.
Как определили специалисты, обнаруженные предметы имеют признаки специально разработанных и предназначенных компонентов к огнестрельному оружию военного назначения.
В то же время никаких разрешительных документов предоставлено не было.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили лицо, причастное к незаконной деятельности. Ему вручили подозрение.
Напомним:
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