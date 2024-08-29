Контрабандисты хотели по почте доставить из США разобранные пистолеты под видом клапанов

Киевские таможенники и сотрудники СБУ обнаружили несколько попыток контрабанды частей огнестрельного оружия из США в Украину по каналам международной почтовой связи.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.

Как говорится в сообщении, части к популярным во многих странах пистолетам Glock, которые были задекларированы как "комплект клапанов", переместили в Днепропетровскую область в трех международных почтовых отправлениях.

Однако во время таможенного контроля на мониторе сканирующей системы таможенники увидели очертания предметов, похожих на части оружия, поэтому они были направлены на экспертизу.

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Как определили специалисты, обнаруженные предметы имеют признаки специально разработанных и предназначенных компонентов к огнестрельному оружию военного назначения.

В то же время никаких разрешительных документов предоставлено не было.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили лицо, причастное к незаконной деятельности. Ему вручили подозрение.

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Напомним:

Украинские таможенники на 12 пунктах пропуска на границе с европейскими странами начнут применять ручные системы для выявления посторонних вложений в транспортных средствах.