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Контрабандисты хотели по почте доставить из США разобранные пистолеты под видом клапанов

Четверг, 29 августа 2024, 11:17 - Виктор Волокита
 

Киевские таможенники и сотрудники СБУ обнаружили несколько попыток контрабанды частей огнестрельного оружия из США в Украину по каналам международной почтовой связи.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы. 

Как говорится в сообщении, части к популярным во многих странах пистолетам Glock, которые были задекларированы как "комплект клапанов", переместили в Днепропетровскую область в трех международных почтовых отправлениях. 

Однако во время таможенного контроля на мониторе сканирующей системы таможенники увидели очертания предметов, похожих на части оружия, поэтому они были направлены на экспертизу.

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Как определили специалисты, обнаруженные предметы имеют признаки специально разработанных и предназначенных компонентов к огнестрельному оружию военного назначения. 

В то же время никаких разрешительных документов предоставлено не было.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили лицо, причастное к незаконной деятельности. Ему вручили подозрение. 

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Напомним:

Украинские таможенники на 12 пунктах пропуска на границе с европейскими странами начнут применять ручные системы для выявления посторонних вложений в транспортных средствах.

контрабанда таможня
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