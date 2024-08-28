Большинство кредиторов поддержали реструктуризацию внешнего долга Украины
Почти все держатели украинских еврооблигаций поддержали реструктуризацию долга Украины, что сэкономит миллиарды долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"Более 97% держателей еврооблигаций поддержали соглашение о реструктуризации внешнего коммерческого долга Украины", - говорится в сообщении.
Соглашение позволит Украине сэкономить 11,4 млрд долларов США на обслуживании долга в течение следующих трех лет и 22,75 млрд долларов США до 2033 года.
Сэкономленные средства в условиях военного положения будут направлены на финансирование сектора безопасности и обороны.
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Напомним:
Кабинет министров принял постановление, которым останавливает обслуживание обязательств Украины перед рядом кредиторов по кредитам и еврооблигациям, а также обязательств по ВВП-варрантам.
Экономическая правда.