Банки в июне выдали ипотечных кредитов на миллиард: где больше всего

Украинские банки в июне 2024 года выдали 607 ипотечных кредитов на общую сумму 1 млрд.

Об этом сообщает пресс служба НБУ.

Украинские банки в июне выдали ипотеки на миллиард. Во время опроса ответы предоставили 38 банков, доля которых составляет 98,9% от общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.

Объем предоставленных ипотечных кредитов в июне 2024 года уменьшился на 41,5% по сравнению с маем. В то же время, он на 34,3% выше показателя июня прошлого года.

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О выдаче новой ипотеки в первый месяц лета проинформировали 11 банков. Большинство сделок заключались на вторичном рынке недвижимости. Почти все кредиты были заключены в рамках программы "еОселя".

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам второй месяц подряд осталась на уровне 7,6% годовых.

Больше всего ипотечных кредитов в июне выдали в Киеве и Киевской области - 274 договора на общую сумму 517,8 млн грн, что составляет 51% от общего объема.

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На втором месте по сумме кредитов находится Львовская область - 29 договоров на 63 млн грн, на третьем - Днепропетровская (32 договора на 42 млн грн), а на четвертом - Винницкая (26 договоров на 41 млн грн).

Напомним:

Кабинет министров Украины постановлением от 16 августа внес изменения в условия программы доступного ипотечного кредитования "еОселя", в частности, уменьшив до 10% минимальный взнос для граждан до 25 лет и увеличив ставки выплат после 10 лет.