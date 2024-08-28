Российский банк в 35 раз поднимет комиссии за переводы в Китай

Государственный банк ВТБ - единственный из российских госбанков, имеющих полноценный филиал в Китае, решил резко поднять комиссии за юаневые операции.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Сообщается, что сильнее всего - в 30-35 раз - вырастет комиссия за перевод в шанхайский филиал ВТБ из других банков: сейчас она составляет 0,17-0,2% суммы, а с 1 сентября - 6%.

Для собственных клиентов, которые переводят деньги между российским и китайским подразделением ВТБ, банк повысит комиссию на четверть - с 2,5 до 3%. При этом, чтобы платеж дошел быстрее, чем за 10 дней, придется заплатить 4% от суммы, а если требуется срок до 5 дней - 5%.

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Отмечается, что комиссии в "ВТБ Шанхай", который стал главным банком для расчетов с Китаем после массовой блокировки платежей кредитными организациями из КНР, растут из-за сложностей с доступом к юаням: стоимость привлечения китайской валюты резко возросла. под санкции компаниям достать ее становится проблематично, а курс юаня в России уже на 10% отличается от мировых котировок.

В сообщении добавляют, что китайские банки, которые переводили юани из России в Китай, после внесения "ВТБ Шанхай" в санкционный список отказались от сотрудничества с ним.

Напомним:

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Цены на китайские автомобили в России вырастут уже в сентябре из-за проблем с переводами средств в Китай.

После того, как локальные банки Китая отказались принимать платежи из России количество банков, которые не принимают российские деньги перевалило за 98%.