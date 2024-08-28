Разработчик игр Ubisoft запустил акцию с российским спортсменом

Французская компания-разработчик видеоигр Ubisoft запустила акцию для своего шутера в сотрудничестве с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

Об этом говорится из промо ролика Ubisoft, передает Ain.

Ubisoft, компания, которая не остановила бизнес с РФ, запустила акцию для шутера Tom Clancy's Rainbow Six: Siege в сотрудничестве с россиянином Медведевым. Видео опубликовали на Youtube 25 августа, накануне массированного обстрела российскими военными украинской энергетики.

Сообщается, что Медведев стал официальным амбассадором проекта еще 8 сентября 2023 года.

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В сообщении добавляют, что этим партнерством компания подвергает сомнению свои ценности. В условиях войны сотрудничество с гражданином страны-агрессора может быть интерпретировано как одобрение его действий.

Экономическая правда.

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