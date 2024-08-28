Украинские банкиры фиксируют рост привлечения женщин к кредитованию

Война, мобилизация и другие факторы привели к увеличению привлечения женщин к кредитованию в качестве заемщиков или владельцев купленного в кредит имущества.

Об этом рассказали банкиры во время круглого стола, пишет Finclub.

"У нас в "Если" 71% – это мужчины, а 29% ипотечных кредитов берут женщины. Но в таких регионах как Запорожье, Одесса, Харьков, тенденция 50 на 50", – отметил начальник управления продаж департамента розничного бизнеса Укргазбанк Владимир Клименко.

Другую закономерность заметили в Смысле Банка. "Есть новая тенденция, что заемщиками становятся мужчины, выбирающие автомобиль, а покупают они машины на своих женщин и залог передают женщины. Думаю, это связано с разными изменениями в законодательстве и попытками мужчин спасти свое имущество", – говорит руководительница розничного бизнеса Сенс Банка Юлия Тур.

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"По всем кредитам у нас женщины становятся основой кредитного портфеля", - заявил директор департамента развития карточного бизнеса и потребительского кредитования Аккордбанка Александр Кутас.

Он считает, что поскольку большинство мужчин служат в армии, им трудно обратиться за кредитованием даже при большом желании, поэтому заемщиками выступают их жены.

"Если смотреть на сегмент потребительского кредитования до 100 тыс. грн без залога, то если до войны было 55% женщин на 45% мужчин, то сейчас женщин ближе к 60%", - объяснил банкир.

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Напомним:

Совет по финансовой стабильности поддержал законопроект о создании в Украине полнофункциональной системы страхования военных рисков.