Все разделы
Укр / Рус

Лента о певце Яремчуке стала самым кассовым документальным фильмом в Украине

Среда, 28 августа 2024, 16:03 - Виктор Волокита

По результатам третьего уикенда проката лента "Яремчук: Бесподобный мир красоты" стала самым кассовым документальным фильмом в Украине.

Об этом сообщили Film.ua Group, занимающиеся дистрибуцией фильма, пишет Forbes Ukraine.

За три уикенда в прокате документальная биографическая лента "Яремчук: Бесподобный мир красоты" собрала 9,9 млн грн.

Ее посмотрели почти 63 тысячи зрителей. Прокат фильма продолжается. Бюджет ленты – около $80 000.

Реклама:

Фильм о певце Назарии Яремчуке обогнал предыдущего рекордсмена по кассовым сборам – оскароносный фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе", собравший 9 млн грн в прокате.

По количеству зрителей он до сих пор остается на первом месте – его просмотрели 66 000 зрителей, говорится в данных кинодистрибьютора Артхаус Трафик.

Напомним:

Реклама:

"Головоломка 2" стал самым кассовым мультфильмом в истории. 

кино Украина
Реклама:
Материалы по теме
Медиакомпания Paramount уволит 15% персонала в США 13 августа 2024, 18:24
"Головоломка 2" стал самым кассовым мультфильмом в истории 25 июля 2024, 15:01
Одна из крупнейших голливудских кинокомпаний Paramount сменит владельца 8 июля 2024, 12:47
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте