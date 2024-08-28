Лента о певце Яремчуке стала самым кассовым документальным фильмом в Украине

По результатам третьего уикенда проката лента "Яремчук: Бесподобный мир красоты" стала самым кассовым документальным фильмом в Украине.

Об этом сообщили Film.ua Group, занимающиеся дистрибуцией фильма, пишет Forbes Ukraine.

За три уикенда в прокате документальная биографическая лента "Яремчук: Бесподобный мир красоты" собрала 9,9 млн грн.

Ее посмотрели почти 63 тысячи зрителей. Прокат фильма продолжается. Бюджет ленты – около $80 000.

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Фильм о певце Назарии Яремчуке обогнал предыдущего рекордсмена по кассовым сборам – оскароносный фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе", собравший 9 млн грн в прокате.

По количеству зрителей он до сих пор остается на первом месте – его просмотрели 66 000 зрителей, говорится в данных кинодистрибьютора Артхаус Трафик.

Напомним:

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